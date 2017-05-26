Депутати Волині вимагають від центральної влади забезпечити необхідне укомплектування військових, що знаходиться на території області
Відповідне звернення прийняли сьогодні, 26 травня, на сесії облради.
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила схвалити звернення депутатів Волинської обласної ради
до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо належного матеріально-технічного забезпечення та комплектування військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території Волинської області.