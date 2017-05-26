Депутати Волині вимагають від центральної влади забезпечити необхідне укомплектування військових, що знаходиться на території області

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила схвалити звернення депутатів Волинської обласної ради

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо належного матеріально-технічного забезпечення та комплектування військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території Волинської області.