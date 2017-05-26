На Волині встановили розмір зарплати для будівельників бюджетної сфери

Обласна рада на своєму засіданні сьогодні, 26 травня, підтримала пропозицію членів постійної комісії обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства розглянули проект рішення «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів обласного бюджету».

Запропоновано закласти в кошторисах на будівництво та реконструкцію об’єктів за кошти обласного бюджету зарплату для будівельників в сумі 5тис. 332 грн.

Депутати вважають, що така зарплата є невисокою. Відтак будівельні компанії не матимуть стимулу брати участь у тендерах на бюджетне будівництво.