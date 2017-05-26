Заступника голови Волинської облради підозрюють у корупції

Заступника голови обласної ради викрито у правопорушенні, пов’язаному з корупцією.

Прокуратура області погодила складений працівниками управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю) заступником голови Волинської обласної ради.

Посадовець без поважних причин несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Сьогодні протокол оголошено службовцю та буде скеровано до суду, який постановить остаточне рішення у справі.