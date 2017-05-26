На Волині виявлено підпільні цехи з обробки бурштину (фото)

У рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом незаконного видобутку бурштину, працівниками прокуратури Волинської області спільно зі співробітниками Головного управління Національної поліції в області та Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України під час санкціонованих судом обшуків у помешканні громадянина та в приміщеннях, які належать господарським товариствам, у місті Луцьку вилучено близько 400 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій та обробленого "сонячного каменю", а також верстати для його обробки.

Обшуки тривають, про остаточні результати та обсяги вилученого буде поінформовано додатково, повідомляє Волинська прокуратура.