Керівника Волинського автодору підозрюють у розтраті великої суми держкоштів

Прокурорами галузевого відділу прокуратури Волині та слідчим і оперативними підрозділами обласного УСБУ зібрані докази розтрати коштів у великих розмірах на ДП «Волинський облавтодор».

Сьогодні, 22 травня 2017 року, керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Досудовим розслідуванням установлено, що директор цього підприємства, яке належить до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг України, у 2015 році, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб, уклав завідомо невигідний договір та здійснив закупівлю в одного зі столичних суб’єктів підприємницької діяльності фарби для дорожньої розмітки за завищеними цінами.

Після проведення робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Волинської області, без погодження із замовником, різницю у ціні було включено до актів приймання виконаних будівельних робіт та оплачено, чим вчинено розтрату ввіреного керівнику ДП майна (коштів) у сумі понад 290 тис. грн.