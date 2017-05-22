На Волині судитимуть чоловіка, який промишляв крадіжками, розбоями та шахрайством

Луцька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення неодноразово судимим мешканцем села Сокиричі Ківерцівського району грабежів, крадіжок та шахрайства.

36-річний нероба "заробляв" собі на прожиття в різноманітний спосіб.

У липні 2016 року з квартири свого знайомого він викрав мікрохвильову піч, а потім, обманувши маму цього знайомого, забрав його одяг та ноутбук. Іншого разу, уже в серпні 2016 року, зловмисник викрав мобільний телефон, який лишила без нагляду продавець одного з луцьких магазинів.

Ще одну мобілку він уночі 02 серпня 2016 року вирвав із рук лучанки на вулиці Бенделіані в обласному центрі.

Зранку 05 серпня 2016 року на вулиці Вавілова в Луцьку грабіжник зірвав із шиї жінки золотий ланцюжок із хрестиком, а 16 серпня – обманом заволодів мобільним телефоном неповнолітнього хлопця.

Злочинними діями чоловіка потерпілим було завдано майнової шкоди на понад 9 тис. грн.

Нині його обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 186 КК України.

Міру покарання йому обере суд.