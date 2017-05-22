12 червня відправиться в перший рейс поїзд Ковель – Хелм

12 червня відправиться в перший рейс поїзд з Ковеля до польського міста Хелм. Про це сьогодні під час прес-конференції в Харкові, присвяченій стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» на 5 років, повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.

«12 червня відправиться перший поїзд до Холму. Це довгоочікуваний маршрут», - повідомив Войцех Балчун. Передбачається, що маршрут обслуговуватиметься складом рейкового автобуса. Проте, якщо буде великий попит на перевезення на цьому напрямку, Укрзалізниця залучатиме інший рухомий склад.

Войцех Балчун нагадав, що це буде вже другий денний поїзд до Польщі, адже раніше залізничники, дбаючи про покращення сервісу для пасажирів у міжнародному сполученні, запустили швидкісний поїзд Київ – Львів – Перемишль, який нині дуже добре наповнюється.

Також очільник галузі повідомив, що в планах Укрзалізниці – розвивати міжнародні сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи, особливо в контексті запровадження безвізового режиму. «Наразі ми ведемо переговори зі Словаччиною та Угорщиною, адже з безвізом очікуємо великий попит на перевезення до цих країн», - зазначив Войцех Балчун.

Він також додав, що в майбутньому внутрішні пасажирські сполучення Укрзалізниця планує розширювати в міжнародному напрямку, а нові маршрути складати таким чином, щоб було зручно подорожувати до Європи більшості мешканців українських міст.