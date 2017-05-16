У Луцьку відбудеться "Ніч з Музеєм Луцького братства"

У надвечір’я 18 травня, з 20-30 по 22-00 у луцьку відбудеться музейне театралізоване дійство «Під прицілом Кліо: Луцьке братство», яке розпочнеться віля «в’їзної брами» храму Воздвиження Чесного Хреста по вулиці Данила Галицького 2.

Малознані драматичні та курйозні сюжети барокового Луцька «оживуть» та будуть поіменовані завдяки музейним працівникам та студентській «братії» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Згідно сценарію дійство охопить історичні локації міста: в’їзну браму братського дитинця, погост братського храму, територію братських школи і шпиталю, луцький гостинець Великий та Ринкову міську вулицю. Запросимо гостей і до монастирських келій, в яких розміщений Музей історії Луцького братства. Завершуватиметься імпреза біля братської церковної крипти.

Увага: під час музейного дійства на вулиці відбуватимуться деякі незвичні дії, як-то масові руханки, викрадання «злодія», вигукування «погроз», «стріляння з міського валу» – прохання не страшитися, це всього лишень театралізація!

Вхідна платня здійснюватиметься під час музейного дійства у вигляді «ялмужни/милостині» до братської скриньки (шукайте серед учасників братських ялмужників!).