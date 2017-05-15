До суду направлено справи злочинців, які викрадали гроші з банкоматів Луцька

Протягом року оперативники Департаменту кіберполіції Національної поліції України збирали докази злочинної діяльності групи кіберзловмисників, які викрадали гроші з банкоматів. Діяли вони на території шести регіонів. Збитки від їх «діяльності» сягають більше двох мільйонів гривень.

У травні 2017 року прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт відносно п’яти осіб, які у складі організованої групи упродовж 2015-2016 років викрали гроші з банкоматів.

Поліцейські встановили: протягом року зловмисники заволоділи близько 2,5 мільйонами гривень. Діяли зазвичай у нічний час. Географія їх діяльності сягала шести міст України – Києва, Львова, Павлограда, Житомира, Трускавця та Луцька.

За допомогою ключів від сервісної частини банкомату один з зловмисників відкривав дверцята пристрою і з флеш-носія завантажував шкідливе програмне забезпечення (вірус). Дія вірусу була спрямована на неконтрольовану видачу купюр банківським апаратом. Отримавши гроші, зловмисники залишали місце злочину. При цьому вірус відключав банкомат від системи банку, тому недостача грошових коштів виявлялася лише при проведенні інкасації.

За місцем проживання учасників організованої злочинної групи поліцейські провели ряд санкціонованих обшуків. Працівники Департаменту кіберполіції виявили докази причетності злочинної групи до чисельних крадіжок. Крім того, оперативники під час обшуків виявили два справжніх банкомата, на яких вони тренувалися та випробовували віруси.

За результатами досудового розслідування зловмисникам інкримінується незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж, підроблення документів та вчинення крадіжок в особливо великих розмірах, організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.