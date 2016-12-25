Жителі 40-го кварталу Луцька отримають благоустроєний парк, а воїни АТО - квартири

Депутат від «Об’єднання «Самопоміч, голова постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури Луцької міськради Алла Надточій вважає, що їй разом із громадою вдалося через багато років боротьби добитись, аби паркова територія колишнього Волтексу в цьому році офіційно отримала статус парку.

-Нам не вдалося зупинити будівництво багатоповерхівок, - розповідає голова постійної комісії від «Самопомочі», - але нам вдалося за період мого депутатства добитись через підписання Меморандуму, щоб будівельна організація за свої кошти впорядкувала територію парку: почистила, розробила та оплатила концепцію розвитку, встановила дитячі та спортивний майданчики, збудувала міні-футбольне поле. Ми також зобов’язали структуру Ваймана виділити воїнам АТО сім квартир. Ми хотіли десять, але зійшлись на семи. А щоб нас не ошукали, уклали договір. І вже на сьогодні дві квартири військові отримали. Не в новобудовах, бо вони ще в стадії спорудження,а в інших будинках. Але все-таки отримали. Доходило до того, що прокуратура почала відкривати кримінальні справи проти мешканців будинків, мовляв, заважають вести будівництво.

Сьогодні вже проговорюємо питання передачі місту електроопор, які знаходяться на балансі Волтексу. Зараз, коли парку надано офіційний статус, зробити це буде легше. Як депутат, підготувала на сесію запит, щоб Микола Ярославович Романюк втрутився і прискорив цей процес.