Окремі луцькі депутати продовжують піаритись на бюджеті міста

Вперше за багато років Луцька міська рада винесла на обговорення громадськості фінансовий документ, за яким місто буде жити у 2017 році.

Як видно із проекту, який представила начальник департаменту фінансів Луцької міськради Лілія Єлова, очікувані надходження в наступному році складуть 1,795 мільярда гривень проти 1,62 мільярда у 2016-му. Найбільше коштів, як завжди, планують отримати від податку на доходи фізичних осіб – 504,8 мільйона гривень. Крім того, місцеву казну поповнять податки на житлову та нежитлову нерухомість, транспорт, податок на землю, збір за паркування, туристичний збір, єдиний податок. Передбачається, сума складе в межах 206,275 мільйона. Субвенції держави очікуються у розмірі 969 мільйонів гривень.

Бюджет розвитку на 2017 рік буде дещо меншим, ніж у 2016-му, оскільки держава переклала на місцеву раду нові фінансові зобов’язання в сумі 202,3 мільйона гривень, а саме: фінансування зарплат працівників загальноосвітніх навчальних закладів, утримання закладів профтехосвіти, компенсацію за пільговий проїзд, оплату комунальних послуг медичних та освітніх закладів, харчування пільгових категорій дітей, допомога пільговикам. Тому бюджет розвитку планують на рівні 10,1 мільйона гривень (відчуження майна, продаж землі, кошти пайової участі). Спеціальний фонд складе 59,5 мільйона.

Видатки загального фонду бюджету ймовірно сягатимуть 1,722 мільярда проти 1,367 мільярда у 2016-му. Найбільші статті видатків: 282,6 мільйона гривень – на освіту, 177,6 мільйона - медицину, 271 мільйон - виплату допомоги сім’ям із дітьми, 160,3 мільйона - на субсидії. Загалом видатки бюджету міста планують на рівні 1,855 мільярда гривень проти 1,662 мільярда у 2016-му.

Присутні у залі цікавилися, чи готове місто повністю взяти на себе харчування дітей 1- 4 класів? На що Лілія Єлова відповіла, що в бюджеті закладено фінансування пільгової категорії дітей, а якщо говорити про всіх, то на це додатково потрібно ще 30 мільйонів.

Депутат міськради Олександр Кравченко поцікавився, чому досі не розроблена проектно-кошторисна документація під будівництво садочка №15 у Дубнівському мікрорайоні? Відповідь першого заступника міського голови Тараса Яковлева була такою: у 2017 році проект буде довершений і почнеться будівництво за рахунок коштів, отриманих від перевиконання бюджету. До речі, за словами начальника департаменту фінансів Лілії Єлової, передбачається, що на початку 2017 року сума вільних коштів складе в межах 60 мільйонів. Коли їх будуть перерозподіляти, туди й закладуть названі вище роботи.

Присутніх у залі цікавили питання встановлення лічильників у багатоповерхівках Луцька. Як виявилось, у бюджеті на ці роботи передбачено 2 мільйони гривень. Перший заступник міського голови Тарас Яковлев закликав мешканців міста активніше брати участь у даному проекті. Йдеться про співфінансування. Чим більше жильців виявить бажання, тим більше лічильників буде встановлено.

Під час громадських слухань присутніх цікавили питання фінансування ремонту амбулаторії в одному з мікрорайонів міста, демонтаж гаражів, видатки КП «Ласка». чи є надходження від продажу землі і чи взагалі вона продається під будівництво багатоповерхівок, бо вважають, що це було б непоганим поповнення місцевого бюджету та інше.

Була пропозиція від присутніх наступного разу більше деталізувати презентацію проекту бюджету, аби можна було в розрізі побачити картинку розвитку міста і, можливо, якимось чином вплинути на рішення депутатів.

Секретар Луцької міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» Юлія Вусенко пообіцяла, що депутати врахують всі зауваження громадськості. Одночасно зазначила, що проект бюджету на 2017 рік був у відкритому доступі для всіх бажаючих, тому можна було з ним познайомитись заздалегідь.

-Всі, хто хотів із ним познайомитись, міг це зробити, зайшовши на сайт Луцької міської ради, - сказала Юлія Вусенко. - Нинішня міська рада, як ніколи, спочатку опрацьовує питання з первинними ланками, вивчає їх пропозиції, враховує їх побажання і лише тоді приймає відповідні рішення.

Не обійшлось на громадських слуханнях і без піару окремих депутатів міської ради: депутата від «Укропу» Бориса Смаля та депутата від «Народного контролю» Павла Данильчука. Відразу зазначу, обидва працюють у бюджетній комісії. Більше того, Данильчук – голова цієї комісії. І було дивно, та врешті, вже й звично, як вони апелювали до міської влади, звинувачуючи її в недофінансуваннях якихось об’єктів і т. д. Так ніби не вони розподіляють бюджет міста, а Єлова з Яковлевим одноручно.

Напевно обидва депутати сподіваються, що таким чином вони заробляють собі бали. Думаю, навпаки. Тому сьогодні лучанам потрібно задуматись, чи варто під час виборів до місцевих органів влади віддавати свої голоси популістам? Бо всі вони, коли балотуються, обіцяють працювати на місто, а коли приходять у владу і отримують такі серйозні посади в комісіях, насправді або не здатні працювати, або ідуть лише з однією метою – піаритись та вставляти палки в колеса своїм колегам. Зрештою, не вони повинні ставити питання до влади, бо вони ж і є влада. А громада має ставити питання до Данильчука та Смаля: що вони, як депутати, конкретно зробили, працюючи у такій серйозній комісії, як бюджетна, щоб врахувати всі пропозиції місцевих мешканців? Якщо не справляються, бо Данильчук сказав, що збирається переписувати проект бюджету, то депутатам міської ради напевно потрібно переглянути доцільність роботи даних осіб у цих комісіях і переобрати на інших. Такі реалії. Не завжди піар – це добре. Треба знати і час, і місце.

Галина Федоренко

головний редактор «Відомостей»