Мешканець Тернопільської області намагався у бампері «Мерседеса» провести до Польщі амфетамін (відео)

Сьогодні вночі в міжнародному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили порошок білого кольору, попередньо амфітамін, який був захований у задньому бампері автомобіля, повідомляє прес-служба Держприкордослужби.

Автомобіль «Мерседес» польської реєстрації під керуванням 60-річного громадянина України, мешканця Тернопільської області, в якому також знаходилася 59-річна жінка, прибув для оформлення на в’їзд в Україну.

За наявною інформацією про можливе перевезення наркотичних засобів через кордон, яку отримали прикордонники у результаті співпраці з польськими колегами, було ініційовано проведення поглибленого з митниками огляду транспортного засобу та речей громадян.

Слід відмітити, що відразу після направлення автомобіля до місця поглибленого огляду у пасажирки піднявся тиск, їй викликали карету швидкої допомоги.

У ході перевірки прикордонний наряд з використанням спеціальної собаки Кенді, навченої на пошук наркотиків, виявив в задньому бампері «Мерседеса» поліетиленовий згорток з білою порошкоподібною речовиною вагою 21,9 грама. Попередньо порошок, можливо, є амфетаміном, але остаточні висновки будуть зроблені експертизою.

Громадян, в діях яких вбачаються ознаки злочину за ст. 305 кримінального кодексу України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин», разом з автомобілем та знайденою речовиною передано співробітникам Служби безпеки України.