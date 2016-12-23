Волинський «Пролісок» радо кличе до себе в гості

Свіже морозне повітря, легеньке похитування колючих гілочок сосон, які рівними стовбурами тягнуться до неба, так і манять відпочиваючих завернути у цей чудовий куточок волинської землі. Незважаючи на те, що надворі зима, у приміщеннях тепло та затишно: комфортно облаштовані номери, вражає чистота, свіжа постіль. Для послуг відпочиваючих телевізор, холодильник, душ, туалет, завжди тепла вода.

Влітку взагалі можна поселятися в будиночках, що облаштувалися посеред сосон. Їх тут аж 13.

Господиня санаторію Валентина Касарда, яка віддала закладу левову частину свого трудового життя, подбала про те, щоб на високому рівні тут була лікувально-оздоровча база. Бо що найбільше приваблює відпочиваючих? Звісно, бажання за невеликий проміжок часу максимально привести свій організм у гармонійний стан.

Лікувальна та оздоровча бази, скажемо так, дійсно на високому рівні. Крім звичних процедур фізіотерапії, масажу, водолікування, можна пройти якісну діагностику внутрішніх органів, серця, судин… Методом сканування крові, приміром, відстежити, як проходить в організмі обмін речовин, дізнатись про стан імунної системи... За допомогою кольпоскопії, дуже важливого методу діагностики, визначити наявність патологій у жіночих органах. А щоб все це було здійснено якісно, тут закупили і встановили найсучаснішу апаратуру.

Так, за бажанням клієнта і обов’язково за рекомендацією лікаря, без цього аж ніяк, ви можете обрати собі будь-яку послугу. Їх тут понад шістдесят. Приміром, лікування лікарськими п’явками. Показань для їх застосування безліч - від застійних явищ в організмі, геморою…до гінекологічних. Або пролікуватись засобами на основі бджолиних продуктів . Всі знають, яку користь приносить організму людини мед, маточне молочко, навіть мертві бджоли. Вся справа в тому, щоб їх правильно застосовувати. Тут вміють це робити з користю для здоров’я. До речі, влітку, бажаючі можуть навіть поспати на бджолиних вуликах, які встановлені на території санаторію.

Звісно, особливою популярністю у відвідувачів користуються водні процедури. Уже звичні для всіх нас - підводна витяжка, душі Шарко,ВІШІ,циркулярний, висхідний «Аквапедіс». Працюють тренажерний зал, басейни, один з яких - із термальною мінеральною водою.

Важливим елементом оздоровлення є також лікувальні води. Мінеральна хлоридно-натрієва вода «Проліскова» подається відпочиваючим три рази в день. Як стверджують працівники санаторію, призначається вона за рекомендацією лікарів.

А які тут чаї! Трави та ягоди, зібрані на екологічно чистих територіях або вирощені руками самих працівників, ціняться особливо відпочиваючими. Ніхто не відмовляє собі протягом усього періоду перебування щодня насолоджуватись природними напоями, які оздоровче діють на внутрішні органи людини, нервову систему, серце… Це хороший лікар. І він може бути не менш ефективним, ніж медичні препарати. Просто треба вміло ними користуватись.

Серед процедур, які полюбляють відвідувачі, - масаж, теплолікування парафіно-озокеритові аплікації; ванни - перлинні, мінеральні, ароматичні, гідромасажні, цілий ряд фізіотерапевтичних процедур. Кому необхідно, за призначенням лікаря, – кишкове зрошення.

Особливо важливого значення в санаторії відводять харчуванню. Мало того, що тут приготовлено все зі смаком, їжа – натуральна, екологічно чиста та корисна. Адміністрація закладу подбала про те, щоб до столу відпочиваючих ішли продукти з власного городу та власного підсобного господарства, які знаходяться не території санаторію.

«Пролісок» єдиний в області санаторій, який працює цілорічно і який майже завжди має стовідсоткове заселення. Єдиний, який не тільки зумів вистояти в періоди кризи, а й розвинув до сучасного рівня матеріальну та лікувальну бази. У цьому закладі завжди цінувався людський ресурс. А працівники, в свою чергу, робили і роблять усе, щоб «Пролісок» розвивався та процвітав.

Скажемо відверто, було неприємно спостерігати за ситуацією, коли в один момент обласна рада вирішила усунути керівництво санаторію від управління. Причина банальна – у барі на території виявили з десяток пляшок горілки. В такій ситуації можна було б заслухати керівника, попередити, аби більше нічого подібного не траплялось. Це ж не корупція чи розкрадання державних коштів, як у випадку з «Лісовою піснею». Але тут відразу постало питання звільнення. Найсмішніше виглядало, коли на комісію обласної ради, де розглядали питання діяльності санаторію, не пускали ні самого директора Валентину Касарду, ні журналістів. Як у кращих традиціях української влади – засідали кулуарно, таємно. Розголос журналістами не дозволив зробити «чорної» справи. Особисто переконана - питання не в горілці, просто комусь дуже вже захотілося прибрати до рук те, що спроможне і надалі розвиватись та приносити прибутки. Адже санаторій на сьогоднішній день рентабельний.

Галина Федоренко