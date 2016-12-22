Які послуги можна отримати у нотаріуса

- Чи може засвідчити у нотаріуса вірність копій диплому і додатку до нього не та особа, на ім’я якої видано ці документи, наприклад, хтось з родичів?

- Засвідчення вірності копій документів і витягів з них здійснюється нотаріусом за усним зверненням заінтересованої особи. Це може бути особа, якій такі документи не належать. При цьому нотаріусу необхідно надати оригінали документів, копії з яких потрібно засвідчити, а також паспорт та ідентифікаційний номер особи, яка звернулася до нотаріуса.

- У нотаріуса, мною, як батьком, підписувалася заява про згоду на виїзд дитини за кордон в супроводі матері. Оригінал цієї заяви знаходиться у матері дитини. Чи можу я в нотаріуса взяти копію заяви?

- На вимогу фізичних або юридичних осіб, щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріуси вправі видавати копії документів, що зберігаються у справах державної нотаріальної контри, нотаріального архіву або приватного нотаріуса. Вірність таких копій засвідчується з проставленням відмітки «Зі справ нотаріальної контори (архіву, приватного нотаріуса)».

- Бабуся посвідчила заповіт на моє ім’я у 2010 році. Проте в мене є сумнів, що інший внук зміг вплинути на бабусю, щоб вона посвідчила заповіт на нього. Я звернувся до нотаріуса, щоб взнати чи є інший заповіт, та мені відмовили.

- Витяг зі Спадкового реєстру про наявність складеного заповіту видається тільки заповідачу, а після смерті заповідача - будь-якій особі, яка пред'явила свідоцтво про смерть заповідача або інший документ, що підтверджує факт його смерті.

Моя дочка бажає укласти шлюб з іноземцем. Вона перебуває за кордоном і їй необхідна заява, засвідчена нотаріусом про те, що вона в шлюбі не перебуває. Чи можу я, як мама, взяти у нотаріуса такий документ.

- Ні, це неможливо. Оскільки на вказаній заяві нотаріус повинен засвідчити справжність підпису Вашої дочки. А це означає, що Ваша дочка має перебувати в Україні, особисто прибути до нотаріуса і в його присутності підписати заяву про те, що в шлюбі вона не перебуває. Нотаріус встановить особу, перевірить справжність підпису і засвідчить підпис Вашої дочки на вказаній заяві.