Луцьким добровольцям, які пройшли АТО, нададуть статусу учасників бойових дій

Як відомо, частина бійців, які брали участь в АТО, з різних причин не можуть отримати статус учасників бойових дій. Депутати Луцької міської ради вирішили підтримати добровольців, які воювали на сході, та поширити на них дію міських програм підтримки учасників АТО.

Для визначення статусу буде створена спеціальна комісія. Аби не виникало питань щодо правомірності дій щодо тої чи іншої особи, постійна комісія Луцької міськради з питань соціального забезпечення рекомендує включити в її склад голову комісії Аллу Надточій та члена комісії Майю Шостак.