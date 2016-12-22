У Луцьку працюватиме окремий відділ по роботі з учасниками АТО

У Луцьку працюватиме окремий відділ по роботі з учасниками АТО

При департаменті соцполітики міста Луцька буде створено відділ по роботі з учасниками АТО.

Джерело: Відомості

За таке рішення сьогодні, 22 грудня,  в своїй більшості проголосували члени постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та  культури Луцької міськради. Вони ж і рекомендували винести дане питання на сесію для остаточного вирішення.

 Налічуватиме відділ шість осіб, з яких два юристи та чотири працівники соціальної служби. Кошти в бюджеті на 2017 рік для цього вже передбачили. Мета новоутвореного відділу – обслуговування бійців та їх сімей в плані надання субсидій, визначеної  допомоги, різного роду консультацій, юридичної підтримки… 

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