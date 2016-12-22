У Луцьку працюватиме окремий відділ по роботі з учасниками АТО

За таке рішення сьогодні, 22 грудня, в своїй більшості проголосували члени постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури Луцької міськради. Вони ж і рекомендували винести дане питання на сесію для остаточного вирішення.

Налічуватиме відділ шість осіб, з яких два юристи та чотири працівники соціальної служби. Кошти в бюджеті на 2017 рік для цього вже передбачили. Мета новоутвореного відділу – обслуговування бійців та їх сімей в плані надання субсидій, визначеної допомоги, різного роду консультацій, юридичної підтримки…