Юлія Вусенко: Цей рік для луцьких депутатів був роком навчання і активної праці

-Зважаючи на те, що нинішній склад депутатів оновився на 80%, для нас головним завданням було – максимально ознайомитись із господарством міста: діяльністю комунальних підприємств, визначити для себе головні пріоритети розвитку Луцька та джерела надходження коштів. Тому багато часу приділили навчанню та виїзду на об’єкти. Зокрема, у нас відбулось 30 виїзних днів депутата, - розповіла Юлія Вусенко.

Сьогодні, за її словами, депутатський корпус уже добре володіє інформацією про роботу підприємств. Знає проблеми міста та його жителів.

2016 рік, як вважає секретар, запам’ятається лучанам роком, у якому багато уваги приділялось ремонтам доріг та прибудинкових територій, підтримкою діяльності освітніх та медичних закладів, малозабезпечених громадян. Особлива увага була приділена проблемам воїнів АТО та їх сім’ям. Вперше в Луцьку був запроваджений проект на підтримку освітян. 30 кращих представників даної галузі були відзначені преміями у 10 тисяч кожен.

-У 2016 році на порядок денний виносилось 1461 питання. По 1232 були прийняті рішення. Всі комісії ради працювали злагоджено, з максимальною ефективністю для міста. І нам приємно, що Луцька міськрада знаходиться сьогодні на 1-му місці в Україні за відкритістю та прозорістю своєї діяльності, - підсумувала Юлія Вусенко.

Якщо говорити про плани роботи Луцької міської ради на перше півріччя наступного року, то, за словами секретаря, серед іншого стоять звіти керівників трьох життєво важливих підприємств міста: «Луцькводоканалу», «Луцьктепла» та Електротранспортного підприємства.

Олія Вусенко сподівається, що депутати прислухаються до порад громадськості і попрацюють над тим, аби зробити ефективнішим та змістовнішим сайт міськради, зокрема пообіцяла доповнити контактну інформацію депутатів на сайті ради та проконтролювати розміщення звітів про роботу депутатських комісій.

-Також я вважаю, що доцільним є проведення відеотрансляцій засідань постійних депутатських комісій. Тим паче, є така позитивна практика в інших містах. Сподіваюсь, що це вдасться зробити наступного року», - зазначила Юлія Вусенко, народний депутат від «Об’єднання «Самопоміч».