У Луцьку хочуть запровадити іменні стипендії для учнів

З метою популяризації наукової творчості та поваги до знань серед учнівської молоді міста Луцька міська рада опрацьовує проект про запровадження в наступному, 2017 році, 22-ох щорічних іменних стипендій для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Луцька, які мають високі досягнення у навчанні, спорті, мистецтві та беруть активну участь у громадському житті навчального закладу і міста зокрема. Іменні стипендії призначатимуться терміном на один навчальний рік – з 1 вересня по 31 травня. Для визначення переможців буде створена спеціальна комісія, до складу якої ввійдуть спеціалісти управління освіти, педагогічні працівники вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадськості.

Депутати висловили побажання, аби премії обов’язково стосувались людей, життя та діяльність яких певним чином пов’язані з містом. Бюджетна комісія прийняла рішення дану пропозицію доопрацювати і тоді винести на затвердження.