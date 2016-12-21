Луцьк всіляко підтримує малозахищених громадян міста

Вчора, 20 грудня відбулося засідання комісії з питань надання грошової та матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення міста.

Згідно протоколу від 20.12.2016 року № 21 вищезазначеної комісії були винесені та розглянуті питання:

- про надання матеріальної та грошової допомоги 113 громадянам, з них вирішили:

41 громадянам відмовити у наданні одноразової грошової допомоги;

72 громадянам надати грошову допомогу з бюджету міста на загальну суму 39 400,00 грн.;

- про видачу посвідчення на безкоштовний проїзд в маршрутному таксі на 2016 рік 12 громадянам, вирішили:

- 6 громадянам відмовити у наданні дозволу на видачу посвідчення для безкоштовного проїзду в транспорті загального користування в режимі маршрутного таксі;

- 6 громадянам дозволити у наданні дозволу на видачу посвідчення для безкоштовного проїзду в транспорті загального користування в режимі маршрутного таксі;

- про надання дозволу на безкоштовне харчування в територіальному центрі соціального обслуговування( надання соціальних послуг) м.Луцька 2 громадянам, вирішили:

- 2 громадянам надати дозвіл на безкоштовне харчування в територіальному центрі соціального обслуговування( надання соціальних послуг) м.Луцька;

- про надання дозволу на безкоштовне обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька 3 громадянам, вирішено:

- надати дозвіл на безкоштовне обслуговування у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька 2 громадянам;

- надати дозвіл на безкоштовне обслуговування соціальним працівником відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Луцька 1 громадянину.