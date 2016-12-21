Луцьку залишилось демонтувати тисячу самовільно встановлених деревяних та металевих конструкцій

Про це розповіла під час засідання виконкому Луцької міськради директор департаменту муніципальної поліції Юлія Сиротинська. Як повідала пані Сиротинська, демонтовані споруди за рішенням міськради 90 днів зберігаються на спеціально облаштованих майданчиках. Після чого ті конструкції, які перебувають у хорошому стані, виставляються на торги, а ті, які не піддаються експлуатації, реалізуються як металобрухт. На сьогодні налічується близько 200 тимчасових споруд та близько 1000 металевих і дерев’яних конструкцій, які необхідно негайно демонтувати з метою розвитку міста.

Впродовж багатьох років незаконно встановлені тимчасові споруди захаращують місто, створюють непривабливий вигляд, закривають фасади історичних будівель, обмежують зелені зони, прибудинкові території, дитячі майданчики тощо», - наголосила чиновниця.

Для цих робіт департамент муніципальної поліції просить посприяти їхній роботі і передбачити для виконання запланованого мільйон гривень. А ще пані Сиротинська зазначила: те, що зберігається в гаражах, павільйонах, кіосках (не конкретизувала), в жодному випадку не провинно знаходитись на території міста.

Перший заступник міського голови Тарас Яковлев зазначив, що хоча й була критика на роботу департаменту муніципальної поліції, проте більшість лучан, на спільній території яких були незаконно встановлені гаражі, вдячні муніципалам. В подальшому потрібно активніше вести роз'яснювальну роботу, щоб не виникало непорозумінь і спільними зусиллями робити наше місто комфортнішим.

Члени виконкому ухвалили проект «Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій на території міста Луцька на 2017 рік».