Луцькому перевізнику влада міста пригрозила відібрати маршрути

Сьогодні Приватне акціонерне товариство «Луцьке АТП 10701» обслуговує 9 маршрутів по місту - це третина від усіх заявлених. У своєму автопарку має 53 одиниці техніки ( з них 41 – власний автотранспорт, 12 орендований). Здавалось би, проблем перевезення не повинно бути. Однак на маршрутах 23, 47 і 18 склалась вкрай негативна ситуація. Маршрутки часто з’їжджають з ліній через технічну несправність транспорту або рухаються у невідповідності з визначеним часом: випереджають графік, або навпаки запізнюються. На маршруті №47 замість дев’яти автобусів працює лише сім. Перевізник неодноразово був попереджений у письмовій формі про недоліки з вимогою їх ліквідувати. Однак ситуація майже не змінилась.

Заслухавши пояснення керівника товариства, виконком прийняв рішення: визнати роботу перевізника незадовільною, управлінню транспорту доручити здійснювати контроль за перевезенням пасажирів. Якщо недоліки не будуть ліквідовані, розірвати з перевізником угоду. Термін виконання – до 1 травня 2017 року.

Директор ПрАТ «Луцьке АТП 10701» Святослав Павлишин намагався переконати членів виконкому, що причиною такого стану справ є низька ціна на квиток. Мовляв, не вистачає грошей на ремонти автобусів, бо ж зросла зарплата, ціни на пальне…

Член виконкому Роман Романюк відповів, що це - відмовки.

«Всі знають, що перевезення пасажирів є рентабельним, ніхто ж не відмовляється від маршрутів, - сказав він.

Зі свого боку міський голова Микола Романюк наголосив, що лучани заслуговують якнайкращого сервісу обслуговування. А якщо перевізник не хоче його забезпечити, значить контракт буде розірвано. А керівнику «Луцького АТП 10701» Святославу Павлишину порекомендував менше самовпевненості, а більшої віддачі в роботі.