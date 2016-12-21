У Луцьку закриватимуть на карантин лише класи
Про це повідомив начальник управління освіти Олег Гребенюк під час засідання виконкому Луцької міськради.
За його словами не доцільно закривати повністю школи, якщо грип, приміром, захопив кілька класів. Тому освітні заклади працюватимуть у звичному режимі. Учні, де буде оголошено епідемію, доганятимуть навчальну програму в канікулярний період.
На сьогодні, як пояснив пан Гребенюк, епідеміологічний поріг у школах міста не перевищує 10,7%. Канікули розпочнуться, як передбачено, 30 грудня і завершаться 15 січня.
Начальник управління освіти Олег Гребенюк також повідомив про те, що зросла норма харчування на дітей у зв’язку зі зростанням цін на продукти. Для загальноосвітніх шкіл - до 17 гривень на дитину на один день, для вихованців навчально-реабілітаційних центрів - до 19 гривень, а для дітей, які навчаються в інтернатах – до 45 гривень.
Зросло відповідно харчування і для дітей в дошкільних закладах. Для малюків віком до трьох років збільшиться на 1 гривню, від трьох до шести – на 1,3 гривні.