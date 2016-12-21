У Луцьку закриватимуть на карантин лише класи

За його словами не доцільно закривати повністю школи, якщо грип, приміром, захопив кілька класів. Тому освітні заклади працюватимуть у звичному режимі. Учні, де буде оголошено епідемію, доганятимуть навчальну програму в канікулярний період.

На сьогодні, як пояснив пан Гребенюк, епідеміологічний поріг у школах міста не перевищує 10,7%. Канікули розпочнуться, як передбачено, 30 грудня і завершаться 15 січня.

Начальник управління освіти Олег Гребенюк також повідомив про те, що зросла норма харчування на дітей у зв’язку зі зростанням цін на продукти. Для загальноосвітніх шкіл - до 17 гривень на дитину на один день, для вихованців навчально-реабілітаційних центрів - до 19 гривень, а для дітей, які навчаються в інтернатах – до 45 гривень.

Зросло відповідно харчування і для дітей в дошкільних закладах. Для малюків віком до трьох років збільшиться на 1 гривню, від трьох до шести – на 1,3 гривні.