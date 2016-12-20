Луцька міськрада виділить 25 тисяч на лікування дружини учасника бойових дій АТО Миколи Ільченка

Із проханням виділити фінансову допомогу у сумі 25 тисяч гривень на лікування дружини учасника бойових дій першої хвилі призову Миколи Ільченка звернувся до міськради Луцький військкомат. Депутати почули і одноголосно проголосували за те, щоб надати грошову підтримку, адже дружина військового бореться з онкозахворюванням. І рекомендували виконавчому комітету Луцької міської ради дане рішення підтримати.