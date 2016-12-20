«Луцькводоканал» просить компенсацію за техніку, передану в зону АТО

За словами заступника директора КП «Луцькводоканал» Анатолія Марчука, у березні 2014 року на прохання військкомату було передано три одиниці техніки в зону бойових дій: екскаватор та два ГАЗи. В якій військовій частині вони перебувають і в якому зараз стані, ніхто не знає. Лишається три варіанти: чекати, коли закінчаться бойові дії і її повернуть; зовсім відмовитись, але підприємство до цього не готове і третій – отримати державну компенсацію за балансовою вартістю автомобілів. В межах 300 тисяч гривень. Керівництво «Луцькводоканалу» вважає, що кращим є компенсація, оскільки до даної суми можна докласти ще коштів і придбати нову технічну одиницю або придбати щось інше, не менш потрібне. Компенсацію повертатимуть протягом п’яти років.

Члени бюджетної комісії підтримали проект рішення. Дане питання буде винесено на найближчу сесію міської ради.

-Свого часу «Луцькводоканал» пішов назустріч військкомату, хоча і сам потребує технічного оснащення, тому ми маємо підтримати підприємство. Думаю, депутати проголосують, - прокоментував рішення комісії депутат від «Самопомочі» Тарас Шляхтич.