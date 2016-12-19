Прикордонники у вихідні дні затримали 17 мисливців та рибалок

У минулі вихідні на Волині та Одещині прикордонники затримали 17 осіб, які порушили державний кордон та прикордонний режим займаючись полюванням чи виловом риби, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, учора ввечері прикордонний наряд відділу «Доманове» Луцького загону поблизу кордону з Білоруссю на напрямку українського н. п. Жиричі помітив доріжку слідів групи людей. Негайно були розпочаті пошукові заходи, а згодом прикордонники виявили 11 мисливців. В той же час інформації стосовно організованого полювання в цьому районі у прикордонні підрозділи не надходило.

Чоловіки біля своїх автомобілів саме ділили здобич. Усі вони виявились громадянами України – мешканцями прикордоння, які мали усі необхідні документами для полювання, однак свої дії вони не узгодили з прикордонним підрозділом. За порушення прикордонного законодавства на учасників полювання складені адміністративні протоколи з подальшим направленням до суду.

Крім того, прикордонники цього відділу поряд з кордоном затримали у минулу суботу 4 громадян Білорусі із забороненими знаряддями лову. Громадяни сусідньої країни планували здійснювати незаконний вилов риби у меліоративних каналах, при цьому під час затримання порушники намагались здійснити втечу від українських прикордонників. Вони виявилися жителями білоруського прикордоння від 19 до 24 років та пояснили, що ловили рибу на території Білорусі, однак нібито із-за алкогольного сп’яніння втратили орієнтування на місцевості. Наразі двох порушників, які мали при собі документи, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Рішенням районного суду за незаконне перетинання державного кордону їм призначено штраф у розмірі 3400 гривень кожному. Щодо інших двох громадян, в яких не було документів, їхні особи встановлено. Наразі громадяни Білорусі очікують судового рішення.

Також горе-мисливців затримали учора на Одещині прикордонники відділу «Чорна» Подільського загону спільно з представниками поліції. Правоохоронці вночі спинили в прикордонному контрольованому районі неподалік н. п. Федосіївка для перевірки одну з автівок.

В автомобілі «ВАЗ» їхали двоє українців з 2 мисливськими рушницями, на які у них не було документів. На даних осіб складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 191 КУпАП (Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів). Виявлені мисливські рушниці передано співробітникам поліції в Одеській області.