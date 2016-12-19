У Луцьку засяяла ялинка

Сьогодні на Театральному майдані міста Луцька відбулося театралізоване свято засвічення новорічної ялинки.

З початком новорічних свят лучан привітали міський голова Микола Романюк, секретар міської ради Юлія Вусенко, заступник голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Роман Карпюк, представники духовенства.

Також на свято завітав Святий Миколай у супроводі янголяток та дитячого хору.

Луцький міський голова Микола Романюк привітав присутніх зі святом Святого Миколая, акцентуючи на тому, що сьогодні для лучан - подвійне свято, адже святитель Миколай вважається покровителем нашого міста. “Хочу побажати усім лучанам, аби Святий Миколай оберігав усіх нас, швидше приніс мир та злагоду на нашу землю”, - додав він.

Потім відбулося урочисте запалення новорічних ялинок. Варто зазначити, що у Луцьку вже кілька років не зрубують ялинку, аби поставити її у центрі міста, а прикрашають дерева, які ростуть на Театральному майдані.