У день Святого Миколая маленькі лучани отримали подарунки від міського голови Миколи Романюка

У залі засідань міської ради пройшла зустріч міського голови Миколи Романюка з творчо обдарованими дітьми з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Юні актори Центру дитячої та молодіжної творчості «Диво» підготували для учасників зустрічі цікаве театралізоване дійство із янголами, чортиками, які хотіли зашкодити святу, позбавити дітей гостинців. Головним персонажем дійства був Святий Миколай. Саме йому діти читали вірші, співали пісні, розповідали про добрі вчинки, просили здоров’я для дідусів і бабусь та щоб батьки жили в любові.

Привітав зі святом дітей і дорослих міський голова Микола Романюк. Він зауважив, що усі з нетерпінням чекали цього особливого свята, адже Святий Миколай уособлює добро, і цієї ночі Святитель під подушки поклав усім подаруночки. Микола Романюк нагадав дітям, що Святий Миколай є покровителем Луцька, оберігає наше чудове місто і кожну родину. Міський голова побажав дітям, щоб мрії збувалися, а усім лучанам щастя, здоров’я, благополуччя і миру на нашій українській землі.

На завершення міський голова усім дітям вручив гостинці, у яких були іграшки, канцтовари, солодощі, а діти привітали його з днем ангела і подарували зимовий букет.