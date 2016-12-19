У Луцьку відкрили оновлений флюорографічний комплекс із цифровою обробкою даних

На відкриття комплексу прибули заступник міського голови Андрій Киця, начальник управління охорони здоров'я Микола Якимчук, генеральний директор Волинського обласного територіального медичного протитуберкульозного об'єднання Юрій Валецький.

За словами головного лікаря закладу Віктора Максимюка, у 2015 році у кошторисі КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №3» було передбачено видатки на закупівлю рентгенівського флюорографічного апарату з цифровою обробкою даних на суму 500 000 грн. “Такий рентгенологічний комплекс нового покоління необхідний нашому закладу, оскільки крім роботи під час проведення профілактичних оглядів населення, він має бути задіяний в роботі медичної комісії з проведенню приписки, призову та мобілізації громадян України для проходження військової служби у лавах Збройних сил України. З метою економного використання бюджетних коштів, адміністрацією закладу із залученням спеціалістів була вивчена можливість модернізації існуючого флюорографічного апарату шляхом проведення його капітального ремонту із заміною усіх основних частин на сучасні комплекси та модулі цифрової обробки зображень. Усі роботи виконані ТзОВ «Завод рентгенівського обладнання «Квант» (м. Харків). В результаті вдалося отримати практично новий флюорографічний апарат, один із найсучасніших на Волині”, - наголосив він.

Основними перевагами оновленого флюорографічного апарату є значно менша доза опромінення, яку отримують пацієнти, а також зручність у використанні.

Звернувшись до гостей та працівників медичного закладу, Андрій Киця акцентував на важливості профілактики туберкульозу. “На лікувальні та профілактичні заходи варто спрямовувати дедалі більше ресурсів, адже це, дійсно, важлива справа для жителів нашого міста”, - додав він.

В свою чергу, Юрій Валецький висловив сподівання, що завдяки оновленому флюорографу вдасться зменшити захворюваність на туберкульоз серед населення Луцька та Волині. “Приємно відзначити, що для влади міста Луцька здоров'я лучан є пріоритетом”, - наголосив він.

Принагідно Андрій Киця оглянув відремонтовану призовну дільницю, яка функціонує у закладі. Ремонтні роботи у кабінетах вузькопрофільних спеціалістів планують завершити до кінця поточного року.