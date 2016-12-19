Власники нерухомості поповнили бюджети громад Волині на понад 24 мільйони гривень

За підсумками 11 місяців 2016 року на Волині сплачено 24,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це в 2,5 разу більше проти аналогічного періоду торік.

Податковий кодекс України передбачає, що юридичні особи самостійно нараховують суму податку на нерухомість і сплачують її щокварталу. А от громадян про нарахований їм податок на нерухоме майно повідомляють територіальні органи ДФС за місцем реєстрації нерухомості.

«На Волині громадянам надіслано 10,9 тисяч повідомлень-рішень, у яких до сплати визначено 4,9 мільйона гривень податку на нерухомість. Майже всі власники нерухомого майна протягом шістдесяти днів від дати отримання повідомлення - рішення від ДФС перерахували кошти в бюджет. Варто відзначити, що підприємства та фірми, які мають у власності оподатковувану нерухомість, теж у своїй переважній більшості своєчасно подають декларації та здійснюють перерахування податку», - зазначає начальник Головного управління ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Як підкреслила керівник волинських фіскалів, завдяки зусиллям фахівців Головного управління ДФС у Волинській області до сплати податку на нерухомість додатково залучено 322 платники, які додатково спрямували до місцевих бюджетів 546 тисяч гривень податку.

«Якщо взяти до уваги, що цього року оподаткування «зайвих» квадратних метрів додало місцевим громадам вагомий фінансовий ресурс, в майбутньому органи місцевого самоврядування теж можуть прогнозувати ріст надходжень від оподаткування нерухомого майна», - розповіла Світлана Савчук.

Нагадаємо, що цього року громадяни сплачуватимуть податок за нерухоме майно, яким вони володіли у 2015 році.

Платять податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичні та юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (відповідно до статті 266 Податкового кодексу України).