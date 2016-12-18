Вибори на Волині: У Заболоттівській громаді виборець проголосував за чужим паспортом, є й інші порушення

Станом на 12:00 18 грудня 2016 р. у Волинській області спостерігачі ОПОРИ продовжують виявляти недостатню кількість виборчих скриньок та кабінок для голосування на дільницях, а також зафіксовано факт голосування за чужим паспортом.

11:15. На виборчій дільниці № 070778, яка знаходиться у с. Тур Ратнівського району Волинської області (Заболоттівська громада) спостерігач ОПОРИ зафіксував на відео факт, коли член виборчої комісії видав виборцеві бюлетень, який пред’явив документ, що посвідчує особу (паспорт), іншої особи. За даним фактом спостерігач викликав оперативну групу правоохоронців, а також склав акт про порушення.

Відповідно до частини 7 ст. 77 Закону «Про місцеві вибори» при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці та наявності у нього права голосу на відповідних місцевих виборах.

11:20. У приміщенні ДВК № 070198, яка знаходиться у с. Риковичі (Павлівська сільська громада), спостерігач Громадянської мережі ОПОРА виявив недостатню кількість стаціонарних виборчих скриньок та кабінок для голосування. Зокрема, на відповідній дільниці (середня дільниця) наявні 3 стаціонарні скриньки та 3 кабінки для голосування. За даним фактом було складено акт про порушення.

Згідно з частиною 3 статті 76 Закону України «Про місцеві вибори» кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок.

Відповідно до частини 1 статті 76 Закону голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому обладнуються у достатній кількості кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести.

11:30. У Заболоттівській об’єднаній територіальній громаді спостерігачі, яким територіальна виборча комісія видала посвідчення, у яких суб’єктом подання вказано політичну партію «Українське об’єднання патріотів «УКРОП», масово звертаються до територіальної виборчої комісії щодо зміни посвідчень.