На Волині станом на 11:00 зафіксовано нові порушення

Станом на 11:00 18 листопада 2016 р. у Волинській області спостерігачі ОПОРИ фіксують нові порушення: спостерігач від партії на дільниці, незакриті списки виборців, недостатня кількість виборчих скриньок.

9:45. На виборчій дільниці № 070747, яка знаходиться у с. Заліси (Заболоттівська громада) спостерігач від Громадянської мережі ОПОРА зафіксував присутність у приміщенні ДВК спостерігача від політичної партії «Українське об’єднання патріотів «УКРОП». Спостерігач наголосив голові ДВК про виявлений факт, а також склав акт про порушення.

Нагадаємо, що відповідно до статті 65 Закону України «Про місцеві вибори» не може бути зареєстрована спостерігачем особа, подана від місцевого осередку політичної партії в одномандатних виборчих округах, а реєструються спостерігачами лише представники за поданням кандидатів, які беруть участь у відповідних виборах.

10:30. Спостерігач Громадянської мережі ОПОРА виявив у приміщенні ДВК № 070204, яка знаходиться у с. Клопочин (Павлівська сільська громада) недостатню кількість стаціонарних виборчих скриньок для голосування. Зокрема, на відповідній дільниці була лише одна стаціонарна скринька. За даним фактом було складено акт про порушення.

Згідно з частиною 2 статті 76 Закону України «Про місцеві вибори» кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок.

10:50. На виборчих дільницях № 070767 та № 070 768, які знаходяться у с. Заболоття Ратнівського району Волинської області (Заболоттівська громада) спостерігач Громадянської мережі ОПОРА зафіксував факт, коли під час голосування члени ДВК працювали зі списком виборців – документ не був закритим шляхом закреслення незаповнених граф для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, як того вимагає Закон. Спостерігач Громадянської мережі ОПОРА за цими фактами склав акти про порушення.

Згідно з частиною 2 статті 33 Закону України «Про місцеві вибори», у день, що передує дню голосування, після внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на підставі рішень судів, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців список виборців закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.