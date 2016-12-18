Вибори на Волині: У Павлівській ДВК станом на 9:00 зафіксовано масу порушень

Станом на 9:00 18 листопада 2016 р. у Волинській області усі виборчі дільниці відкрились вчасно. Втім, у с. Павлівка (Павлівська громада) зафіксовано недопуск спостерігачів, недостатню кількість виборчих скриньок і кабінок для голосування, а також виявлено непідписані контрольні талони.

7:35. Спостерігач від Громадянської мережі ОПОРА, а також двоє журналістів від видання «Точка ОПОРИ» прибули на виборчу дільницю № 070187, яка знаходиться у с. Павлівка (Павлівська сільська громада). Двері були зачинені, спостерігачів і журналістів до 8:00 не пустили на дільницю. Спостерігач ОПОРИ у телефонному режимі повідомила голову ТВК Марію Сапожнік, яка одразу відреагувала на повідомлення. За даним фактом було складено акт про порушення та подано скаргу до територіальної виборчої комісії.

Відповідно до статті 171 ККУ умисне перешкоджання заонній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

7:40. Спостерігач Громадянської мережі ОПОРА виявив у приміщенні ДВК № 070187 недостатню кількість виборчих скриньок та кабінок для голосування. Зокрема, на дільниці було три стаціонарних скриньки та 3 кабінки для голосування. Відповідна ДВК є середньою, відповідно, кількість стаціонарних скриньок на такій дільниці повинна становити 4, кількість кабінок для голосування – також 4.

Згідно з частиною 2 статті 76 Закону України «Про місцеві вибори» стаціонарні виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Крім того, відповідно до частини 3 статті 76 Закону кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок.

8:30. У с. Павлівка, на виборчій дільниці № 070187 спостерігач від Громадянської мережі ОПОРА виявив у члена ДВК, який працює із бюлетенями, непідписані виборцями контрольні талони, у чому вбачається порушення частини 7 статті 77 Закону України «Про місцеві вибори». У списку виборців відповідні підписи присутні. Про відповідний факт була повідомлена голова Павлівської ТВК, яка зреагувала на повідомлення і провела профілактичну роботу-роз’яснення членам відповідної ДВК. Можливим продовженням відповідних порушень вдалось запобігти, інформує ОПОРА.