Житель Любомльського району займався переправлянням громадян Гвінеї до ЄС

Гвінея на карті світу / Фото: Wikipedia

Нещодавно оперативні підрозділи Держприкордонслужби у взаємодії з співробітниками відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Волинській області затримали організатора та спільників злочинного угруповання, яке займалось переправленням незаконних мігрантів із України до Польщі, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

В рамках кримінального провадження стосовно фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон у вересні — жовтні цього року на ділянці відділу прикордонної служби «Новогрузьке» Луцького загону було ліквідовано діяльність злочинного угрупування, яке намагалось організувати незаконну міграцію громадян Гвінеї до країн Західної Європи.

Тоді вдалось затримати двох співвітчизників незаконних мігрантів, які вже тривалий термін проживають в Україні та виступали співучасниками злочинного угруповання. Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі. Також вдалося встановити місцеперебування та затримати організатора цієї групи — жителя прикордонного села Забужжя Любомльського району з двома спільниками. Вони переховувались від органу досудового розслідування на тимчасово найманій квартирі в м. Ковелі Волинської області.

Слідство стосовно всіх фігурантів злочину, пов’язаного з незаконним переправленням осіб через державний кордон, триває.