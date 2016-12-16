Луцькі перевізники хочуть збільшення вартості проїзду у маршрутному таксі

Сьогодні на засіданні круглого столу обговорювали можливість підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі Луцька. Аби вирішити це непросте питання, із перевізниками зустрілися заступник міського голови Сергій Григоренко, начальник управління транспорту та зв'язку міської ради Анатолій Миронюк, заступник директора департаменту економічної політики міської ради Сергій Омельчук та начальник відділу тарифної політики департаменту екномічної політики Наталія Штинька.

Розпочинаючи зустріч, Сергій Григоренко розповів, що до нього, як до профільного заступника міського голови, неодноразово зверталися представники підприємств, що здійснюють транспортні перевезення у місті, з проханням розглянути можливість підвищення вартості проїзду для населення. “Сьогодні ми хочемо почути усі ваші аргументи з цього приводу. Але не варто забувати, що з іншого боку, маємо враховувати позицію мешканців міста”,- зауважив він.

Зі слів перевізників, необхідність збільшення вартості проїзду зумовлена значним зростанням ціни на пальне та зношенням рухомого складу автобусів. Крім цього, з 1 січня 2017 року у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати збільшаться податки, та й ціни на пальне також, ймовірно, будуть зростати. Більшість автобусів, що здійснюють перевезення у Луцьку, практично вичерпали свій експлуатаційний ресурс. Тому, на сьогодні оптимальна вартість проїзду, яка покриватиме усі витрати, повинна становити 4,5 гривні.

За підвищення тарифів виступають представники ТзОВ “Санрайз”, ГО “Волинська обласна асоціація автомобільних перевізників” та ряд приватних підприємців, що здійснюють перевезення.

Заслухавши усі аргументи, Сергій Григоренко наголосив, що інформацію буде взято до відома, а також буде проведено детальний аналіз тарифних розрахунків. Також він закликав представників усіх підприємств, що здійснюють перевезення на території міста, подати результати своїх розрахунків.