Депутати взяли Гунчика "на гачок"

Вчора засідала постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Депутати рекомендували до розгляду на сесії питаня Про звіт голови Волинської обласної державної адміністрації Гунчика В. П.

Сам голова ОДА, депутат обласної ради Володимир Гунчик був присутній на засіданні постійної комісії. В своїй інформації він запевняв, що ОДА виконує всі делеговані радою повноваження та здійснює державну політику. Дуже детально пан Гунчик зупинявся на питанні бюджету та запевняв, що він кращий , ніж в попередні роки. "За одинадцять місяців цього року до державного бюджету надійшло майже шість мільярдів гривень, із яких 4,5 мільярда – доходи Волинської митниці. Надходження до державної казни зросли на 1,2 мільярда, тобто на 25 %. До місцевих бюджетів надійшло 2,5 мільярда гривень. Для порівняння: у 2014 році цей показник становив 570 мільйонів гривень.Окрім того, область отримала 5,6 мільярда гривень трансфертів із державного бюджету. Із них 1,5 мільярда – це освітня субвенція, а 1,17 мільярда – медична субвенція", -- звітує Володимир Гунчик.

Між тим, голова постійної комісії Анатолій Вітів вважає, що делеговані радою повноваження та нинішній звіт ОДА -- це різні речі, бо звіт не містить детального аналізу виконання регіональних програм. Анатолій Вітів нагадав і те, що обласна рада виділяла гроші на купівлю шкільних автобусів. Депутату не подобається, що їх розділили без участі ради, хоча домовленості були інші. Більше того, зі слів самого пана Гунчика, із 34 обіцяних, поставлено тільки 15 автобусів. Решту обіцяють до кінця цього року. "Згідно з постановою Кабміну, шкільні автобуси надходять тільки в ті райони, де здійснили оптимізацію малокомплектних шкіл", -- виправдовується голова ОДА, пояснюючи, чому депутатів не залучали до розподілу машин.

На це голова комісії апелював:" Тобто тим, хто примусово закрив школи, дали цукерку "Рошен" у вигляді автобусів".

Костянтин Зінкевич цікавився позицією ОДА щодо совоєння коштів на ремонти доріг. Депутат нарікав на непрозорі механізми залучення підрядників виконання робіт. Голова ОДА вважає, що виправити ситуацію можна тільки тоді, коли будуть працювати наглядові ради при освоєнні "дорожніх" бюджетів.