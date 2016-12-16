Волинські депутати хочуть звільнення Кватирка та Василенка

Постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією Волинської обласної ради прийняла рішення на найближчій сесії заслухати звіти начальник головного управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко. Він проігнорував засідання, чим викликав незадоволення комісії. Більш детально про обговорення цього питання можна дізнатися з відео.

Комісія рекомендувала сесії звернутися до Міністра аграрної політики та продовольства Кутового Тараса Вікторовича, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо незадовільної роботи головного управління Держгеокадастру у Волинській області, а також розглянути питання щодо невідповідності займаній посаді начальника головного управління Держгеокадастру у Волинській області Василенка Василя Миколайовича.

На сесії також слухатимуть питання про діяльність Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Комісія ремендує сесії звернутися до Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового. щоб він розглянув питання щодо невідповідності займаній посаді начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка.

На сесії також інформуватиме волинян про результати діяльності органів прокуратури Волинської області за 9 місяців 2016 року прокурор області Максим Киричук.