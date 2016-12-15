Луцька міська рада посіла перше місце у рейтингу публічності серед обласних центрів України

14 грудня представники Громадянської мережі ОПОРА в Українському кризовому медіа-центрі у м. Києві презентували результати всеукраїнського вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування. Це спільний проект ОПОРИ та мережі партнерів, який реалізовується уже четвертий рік поспіль й має на меті оцінити, наскільки публічно приймаються рішення і втілюється в життя політика муніципалітетів, і яким є внесок основних суб’єктів місцевого самоврядування – міського голови, депутатів та виконавчих органів – в цей процес. Кампанія вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування здійснюється в рамках проекту, підтриманого Європейським Союзом.

Об’єктом моніторингу вже традиційно стали міські ради усіх обласних центрів України (окрім Донецька та Луганська).

Було відмічено, що протягом останніх трьох років спостерігається позитивна динаміка зростання рівня публічності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Частково це пов’язано з тим, що прогресують та розширюються вимоги законодавства – щодо оприлюднення інформації про діяльність місцевих посадовців і депутатів та реалізацію ними поточної політики.

За результатами моніторингу у 2016 році найбільші показники публічності продемонструвала Луцька міська рада –79%.