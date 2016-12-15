Луцька міськрада представить громаді міста бюджет на 2017 рік

Хорошу традицію започаткувала Луцька міська рада під головуванням її голови Миколи Романюка - щороку звітувати перед громадськістю про виконані за рік роботи та плани на наступний період. Ось і цього разу 23 грудня відбудуться громадські слухання з розгляду питання щодо проекту бюджету міста Луцька на 2017 рік.

Захід відбудеться у Палаці культури міста Луцька (вул. Б.Хмельницького, 1) о 16 годині.

Зазначимо, лучани із задоволенням відгукнулись на пропозицію міських депутатів спільно обговорювати важливі для міста проблеми.