У Луцьку на наступному тижні вирішуватимуть, чи робити неділю вихідним на ринках

20 грудня 2016 року об 11.00 год. в приміщенні департаменту "Центр надання адміністративних послуг" на вул. Лесі Українки, 35 (каб.24, зала нарад) вирішуватимуть, чи робити неділю вихідним на ринках міста. А окільки це стосується всіх лучан, відповідно запрошуються і суб’єкти господарювання /власники ринків/, і представники громадських організацій та й всі зацікавлені мешканці міста, інформує управління розвитку підприємництва та реклами.