Поблизу кордону з Польщею у лісі серед снігу знайдено сховки з сигаретами

Учора поблизу кордону співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, оперативних підрозділів та Луцького прикордонного загону затримали партію контрабандних сигарет. Сховки з куривом викрили у результаті скоординованих спільних дій прикордонних підрозділів на підступах до кордону з Польщею, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Здобувши оперативну інформацію про приховані тютюнові вироби неподалік кордону, прикордонники перевірили цей напрямок. Невдовзі у ході спільних пошукових заходів у лісовому масиві охоронці кордону виявили два сховки із тютюновими виробами.

Попередньо підраховано, що у тайниках, присипаних снігом та прикритих гіллям, знаходилось 14 ящиків із 7 тисячами пачок сигарет.

Наразі перевірочні заходи тривають, встановлюється коло причетних до цього правопорушення осіб.