На Волині за підкуп поліції порушили кримінальну справу

Лише минулої ночі полісмени затримали нетверезого водія, який пропонував їм неправомірну вигоду, цієї ночі ще один водій хотів «відкупитись» за п’янку за кермом. В обох випадках події опрацьовував той самий екіпаж.

Учора, близько 22 години, до екіпажу звернувся громадянин, який повідомив, що з території автостанції по вулиці Конякіна виїхав автомобіль Хюндай з підозрою на нетверезого водія в ньому.

Патрульні негайно почали наздоганяти транспортний засіб та зупинили його через кілька хвилин по вулиці Набережній.

Водій ледве міг говорити і триматись на ногах.

На нього склали відповідний протокол за ч.1 ст.130 КУпАП.

42-річний чоловік є колишнім високопосадовцем облдержадміністрації.

А близько 4 години ранку, по проспекту Грушевського, біля одного з нічних клубів, патрульні помітили Тойота Ленд Крузер, який порушив ПДР, а саме, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зупинку на лівому боці проїзної частини.

Інспектори зупинили його, водій мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці проходити відмовлявся, натякав, що може «віддячити» інспекторам.

Його запросили до службового автомобіля, щоб відвезти в наркодиспансер.

Всередині чоловік дістав зі своєї сумки грошові кошти однією купюрою в іноземній валюті та поклав її між сидінням й підлокітником.

Патрульні попередили водія про кримінальну відповідальність за спробу дачі неправомірної вигоди, але той наполягав на своєму.

Тоді інспектори попросили вийти особу з патрульного автомобіля й затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Про інцидент повідомили командира роти, відповідального, чергову частину, Управління внутрішньої безпеки, викликали слідчо-оперативну групу.

Також на нього патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 та винесли постанову за ч.1 ст.122 КУпАП.