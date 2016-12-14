Луцька міськрада виділила 70 тисяч для Прилуцької сільради

28 жовтня між Луцькою міською та Прилуцькою сільською радами відбулося підписання договорів про співробітництво, зокрема, що стосується співпраці у галузях транспорту, житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я, адміністративних послуг, культури, земельних відносин.

На даний момент триває реалізація проектів у сфері житлово-комунального господарства. Документом передбачено капітальний ремонт дороги по вулиці Богуна у селі Прилуцьке на умовах співфінансування. Для проведення ремонтних робіт необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію, вартість якої 140 тисяч гривень. Як і передбачалось, з міського бюджету на ці роботи виділили 70 тисяч гривень.

За словами Прилуцького сільського голови Валентина Арчибасова, ще 70 тисяч виділено з сільського бюджету. Він зауважив, що необхідну документацію буде виготовлено до кінця року, а ремонт дороги планують провести у 2017 році.