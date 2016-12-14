Громадянка Грузії запропонувала волинським прикордонникам 130 доларів хабара

Для оформлення на в’їзд в Україну в пункт пропуску «Доманове» прибув автомобіль білоруської реєстрації, в якому водій — громадянин Білорусі, перевозив сім’ю громадян Грузії — подружжя та трьох неповнолітніх дітей. Під час проходження прикордонного контролю прикордонники встановили, що подорожувальники намагались в’їхати в Україну 12 грудня, однак не змогли підтвердити мету своєї поїздки, повідомляє арес-служба Держприкордонслужби.

Натомість громадянка Грузії вирішила звернулась до прикордонного наряду з пропозицією безперешкодного пропуску на територію України та запропонувала за це 130 доларів США. Іноземка отримала відмову та була попереджена про кримінальну відповідальність за спробу дачі хабара.

Факт пропонування хабара прикордонники зафіксували, а на місце події викликали представників Національної поліції. Водночас до районного відділу поліції було направлено повідомлення щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Також громадянці Грузії заборонено в’їзд на територію України терміном на 3 роки.