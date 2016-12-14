Луцьк на стадії отримання близько 5 млн. під реалізацію програми реорганізації громадського транспорту
Представники міста Луцька приймають участь у стартовій конференції з питань реалізації проекту Европейського Інвестиційного Банку "Міський громадський транспорт України".
Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Луцького підприємства електротранспорту Ігор Грицюк.
"Представники міста Луцька у складі заступника директора департаменту економічної політики Сергія Омельчука, директора Луцького підприємства електротранспорту Ігора Грицюка, та начальника фінансово-економічного відділу ЛПЕ Ірини Ковальчук приймають участь у стартовій конференції з питань реалізації проекту Европейського Інвестиційного Банку "Міський громадський транспорт України".
В рамках даного проекту місто Луцьк планує отримати кошти в розмірі близько 5 млн. євро під близько 1,5% річних на:
- придбання 30 нових низькопідлогових тролейбусів для міста,
- будівництво відрізку тролейбусної контактної мережі, що сполучатиме мікрорайон підшипникового заводу з вул. Львівською,
- встановлення нових поворотних стрілок, що дозволить оптимізувати графіки руху та скоротити середньодобові пробіги тролейбусів,
- часткове впровадження системи автоматизованої оплати проїзду.
- інше необхідне для реалізації проекту обладнання та матеріали.