Луцьк на стадії отримання близько 5 млн. під реалізацію програми реорганізації громадського транспорту

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор Луцького підприємства електротранспорту Ігор Грицюк.

"Представники міста Луцька у складі заступника директора департаменту економічної політики Сергія Омельчука, директора Луцького підприємства електротранспорту Ігора Грицюка, та начальника фінансово-економічного відділу ЛПЕ Ірини Ковальчук приймають участь у стартовій конференції з питань реалізації проекту Европейського Інвестиційного Банку "Міський громадський транспорт України".

В рамках даного проекту місто Луцьк планує отримати кошти в розмірі близько 5 млн. євро під близько 1,5% річних на:

- придбання 30 нових низькопідлогових тролейбусів для міста,

- будівництво відрізку тролейбусної контактної мережі, що сполучатиме мікрорайон підшипникового заводу з вул. Львівською,

- встановлення нових поворотних стрілок, що дозволить оптимізувати графіки руху та скоротити середньодобові пробіги тролейбусів,

- часткове впровадження системи автоматизованої оплати проїзду.

- інше необхідне для реалізації проекту обладнання та матеріали.