Луцьк потрохи реалізує мрії лучан – жити краще, жити по-європейськи (нотатки журналіста)

Так, непросто зламати стару систему, не просто в один момент знайти мільйони коштів на заміну старих конструкцій, до яких не доходили руки десятками літ. Але, якщо робити це постійно, системно, то звісно, ситуація буде мінятися.

Як на мене, Луцьк потрохи втілює у життя мрії лучан – жити краще, жити по-європейськи.

Дороги. Не пригадую за останні десятки років, щоб стільки уваги було приділено їх ремонту. Ми маємо нові проспекти Перемоги та Соборності, по яких проїхати було неможливо. Особливо Соборності: яма на ямі. Сьогодні їдеш і душа радіє. А проспект Волі. До нього повертаються найчастіше, бо це центр. І дійсно приємно пройтись не тільки вдень, але й освітленим вечірнім містом. Відчуття спокою, гармонії. До речі, гості, які приїжджають у Луцьк, так про нього і відгукуються. Примітно, що дуже швидко луцька патрульна служба навела лад і з автомобілями, змістивши їх на одну сторону - протилежну зупинкам громадського транспорту. Мені, як водієві, хотілося б зупинитись, де мені зручно, але… Абсолютно підпорядковуюсь заданим правилам. У місті, де ти живеш, має бути зручно всім.

Пригадаймо, як активно містяни обговорювали ремонт вулиці Лесі Українки. Одні були задоволені, інші рахували гроші, мовляв, 8 мільйонів забагато. Були незадоволені і використанням бруківки – шашки Трилінського. Але сьогодні, здається, всі заспокоїлись. Вулиця стала комфортнішою. На ній, як завжди, багато люду: дітей, студентів, бабусь і дідусів, які з пакунками поспішають з ринку.

Так, є проблеми з паркуванням автомобілів у центрі міста. Але, наскільки відомо, міська влада над цим досить активно працює. Погодьтесь, не просто в забудованому місті, де сконцентровані офіси, бізнес-центри, установи, організації, магазини, їх організувати. У нових мікрорайонах там все передбачено уже в процесі будівництва. Зрештою, це проблема всіх міст України.

Двори. Про них, взагалі ніхто ніколи не говорив. Сьогодні ж ми маємо можливість спостерігати, як оновлюються території біля багатоповерхівок. Їх небагато, але вони вже є і кількість їх помітно зростає. Віриться, що депутати міської ради, а це абсолютно нові люди, з новими підходами до вирішення справ, зможуть розробити плановий, системний підхід до ремонту прибудинкових територій і нові осучаснені двори з’являться в різних куточках міста з перспективою в майбутньому охопити весь обласний центр.

У цьому році міська влада вирішила провести ремонти ліфтів. Аби не виникало суперечок між жителями будинків, що належать і комунальній власності, і ОСББ, депутати прийняли рішення відремонтувати 120 ліфтів за методою співфінансування 70 на 30%. Тобто 30% фінансують мешканці, 70% - міський бюджет. Для цього виділили 3,3 мільйона гривень. Це вперше за багато років.

Луцьк належить до міст, яке не чекає, коли на нього звернуть увагу і відщипнуть від загального пирога шматочок. Воно у постійному пошуку. Як відомо, досить активно місто працює по Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна, яка є основним грантодавцем для нас. Набирає обертів і співпраця з Федеральною Республікою Німеччина, з іншими зарубіжними грантовими та фінансовими інституціями. Як приклад, завдяки угоді з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку ДКП «Луцьктепло» отримало чотирнадцять мільйонів євро (десять мільйонів кредиту і чотири мільйони гранту) на модернізацію та автоматизацію всієї системи котелень. Це вперше за історію міста всі старі котли замінять на нові. Котельні, що знаходяться в підвальних приміщення, а їх у місті 18, будуть повністю виведені з експлуатації. У двохсот будинках, а може й більше, встановлять індивідуальні теплові пункти. Крім того, буде прокладено чотири кілометри тепломереж. За рахунок грантових коштів також буде встановимо котел на біопаливі в котельні на вулиці Боженка. У неопалювальний період потужність його дозволятиме подавати гарячу воду для всього мікрорайону підшипникового заводу.

А незабаром, не менш приємна новина - Луцьк може отримати 27 нових тролейбусів за програмою співпраці з Європейським Інвестиційним Банком. Проект, в якому бере участь місто, спрямований на модернізацію міських електромереж. Як розповів в інтерв’ю одному з електронних ЗМІ голова міськради Микола Романюк, зараз він проходить експертизу в Мінфіні. Є також великий шанс отримати фінансовий кредит під 1,25% річних як мінімум на п’ятнадцять років. До речі, саме за рахунок співпраці з закордонними інвесторами, місто Вінниця, вотчина Володимира Гройсмана, зуміла оновити весь свій громадський транспорт. Ви б бачили, які там тролейбуси ходять!

На порозі 2017 рік. Як завжди, ми будемо піднімати за святковим столом келих шампанського з побажаннями, аби наступний рік був кращим за попередній, щоб люди були здорові, щасливі, щоб країна розвивалась, щоб ми, нарешті, забули про війну і наші військові повернулись у свої сім’ї. Тож побажаймо і нашому місту ставати красивішим, благоустроєним, щоб наші депутати на чолі з сучасним та перспективним мером, працюючи над програмами розвитку обласного центру, забули про політичні чвари, а їхні дії та слова були спрямовані в одне русло – на благо краю та його людей. А мрії збуваються! Просто треба все робити з позитивом.

Галина Федоренко

головний редактор «Відомостей»