На Волині відбудеться церемонія нагородження "Людей року"

У вирі буремного сьогодення усі свідомі громадяни нашої країни прагнуть зробити хоча б невеликий внесок у її подальшу розбудову. Кожен на своєму місці, у своїй сфері діяльності, намагається покращити рівень нашого життя не лише словами, гучними гаслами, а конкретними справами. Сьогодні це актуально, як ніколи, адже в Україні триває неоголошена війна, герої якої нерідко залишаються обділеними достатньою увагою й турботою як держави, так і її громадян. Вшанувати наших захисників, так і людей, які повсякденно активно розбудовують рідну Україну, зокрема й нашу Волинь, покликана Премія «Люди року-2016. Волинь».

Головною патріотичною подією вже декілька років поспіль для волинян стала Премія «Люди Року.Волинь», котра проводиться у рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття». Цьогоріч нагородження лауреатів Премії «Люди року-2016.Волинь» відбудеться 16 грудня у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка. Тема події - «Будуємо Україну», гасло - «Будуємо майбутнє. Важливо будувати країну. Віримо в перемогу і сподіваємося не доведеться відбудовувати зруйноване!».

Мета заходу - підтримати патріотичний дух та відзначити людей, які нині допомагають нашій країні повернути мир та економічну стабільність. Цього року Премію вручатимуть у таких галузях: медицина, спорт, девелопмент, будівництво, енергетика, сільське господарство, харчова промисловість, економіка, право, громадська та суспільна діяльність. Вже третій рік поспіль захід має патріотичний характер. Наша держава повинна знати своїх героїв, тому в рамках дійства буде нагороджено не лише професіоналів своєї справи, але й героїв АТО. Переможці Премії творять сучасне і майбутнє нашої області й варті того, щоб їхні досягнення були зразком для інших.

Організатори події підготували для гостей мегафантастичне сценічне шоу, з якого буде розпочато Церемонію нагородження. В очікувані дива режисер дійства обіцяє загострити ваші почуття й наразі програму виступу шоу тримає в таємниці.

Відповідну атмосферу дійства створюватимуть гості з Києва: гурт «Bahroma» та оперна діва Олена Гончарук, а також волинські музичні гурти «Пластилін», «Шанс-Music», «Резус-Блюз» та Інна Кириченко, співачка Уляна Степаненко, «Народний художній колектив» ансамбль танцю «Джерельце» й ведучі вечора Микита Чибар та Світлана Рижук.

Сама урочиста церемонія дає можливість краянам приєднатися до яскравої події, яка збирає найповажніших людей області. Почесними гостями на заході будуть представники політичного корпусу та громадських організацій, ділового сектору, представники культури, спорту, засобів масової інформації.

Традиційно відбудеться благодійна акція «Бог у серцях», до якої зможе долучитися кожен відвідувач урочистого дійства. Зібрані кошти на акції та з продажу квитків (які продаються в касі Драмтеатру) будуть напрвлені на лікування керівнику Спілки воїнів АТО Волині - Олегу Твердохлібу.

Варто подякувати партнерам, адже без них подію навряд чи вдалося б провести. Ексклюзивний партнер - «Волинська Фондова Компанія». Сприяння у нагородженні номінації «Подвиг року» - магазин-майстерня «ВАШ Ювелір». Офіційні партнери: магазин чоловічого одягу «Daniel Rizotto», грузинська пекарня «Сулі Гулі», центр краси та здоров’я «Beauty Art», житловий комплекс «Британія Hall», ресторан-кондитерська «Круаж». Спеціальні партнери: житловий комплекс «Яровиця», салон-магазин «Меблі & Дизайн», центр іноземних мов «Mandarin», магазин «Сирне королівство», кафе-кондитерська «Шарлотка», кафе «Magnifico», дизайн-студія «The room». Подарункові партнери: бутік натуральної косметики «Organique», сімейний салон краси «Бамбук», «МС Finty» by Наталка Слюсаревська, cтудія цифрових рішень «IT tree». Декорпартнер: студія «Любімка». Модельний партнер: дитяче модельне агентство «Baby Fashion». Fashion партнер: модельне агентство «MZM models». Фотопартнери: Вадим Павлосюк, Ірина Дяченко.

Інформаційні партнери: «Волинська регіональна дирекція національної телекомпанії України». Інформаційне агентство «Волинські Новини», волинський інтернет-портал «VIP», волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», інтернет-видання «Відомості», ділове інтернет-видання «Конкурент», інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», інтернет-видання «Район.Луцьк». Радіостанції: «Радіо Люкс», «Ретро FM», «Авторадіо», «Перець FM», «FM Галичина», «Наше радіо», «Радіо 24», «Шансон FM», «Радіо П’ятниця», «DJFM 968». «Західсофтсервіс», «Глорія Імпекс», реклама в ліфтах «ВолиньТерміналСервіс», «Лавочка-Рекламочка». Газети «Сім’я і Дім», Луцька районна громадсько-політична газета «Слава праці». Журнал «People UA by НАСОЛОDA».