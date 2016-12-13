Секретар Луцької міськради Юлія Вусенко вручила подарунки маленьким пацієнтам

Напередодні Дня святого Миколая Юлія Вусенко та волонтери “Фабрики святого Миколая” відвідали маленьких пацієнтів ортопедо-травматологічного відділення “Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання”.

Діти мали чудову нагоду послухати казку “Зима в лісі”, яку їм сьогодні читала Юлія Вусенко. Потому, всі учасники отримали подарунки від святого Миколая.