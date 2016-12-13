Ігор Ясельський: Суд обрав максимальний запобіжний захід, передбачений законом

- Ми організували сьогодні брифінг щоб пояснити громаді позицію суду по резонансному ДТП, – сказав суддя Ігор Ясельський. – 10 грудня 2016 року під час обрання запобіжного заходу для Мігаса Володимира, обвинуваченого у скоєні ДТП, було прийнято рішення – взяття під варту. Також згідно з законодавством, був визначений розмір застави в сумі 250 мінімальних заробітних плат.

- Чому саме такий запобіжний захід було застосовано? – продовжив Ігор Ясельський. - Суд врахував всі обтяжуючі обставини і обрав максимальний запобіжний захід, передбачений цією статтею, а саме тримання під вартою. З іншої сторони, згідно закону, в цьому випадку суд також мав визначити і розмір застави. Зважаючи на обставини, її було визначено максимальною – 250 мінімальних зарплат. Сторона захисту просила застосувати заставу в розмірі 80 мінімальних зарплат, але це клопотання судом було відхилено.

На запитання журналістів, чому Володимира Мігаса, який керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, не було позбавлено права керування авто під час розгляду попередньої справи, суддя Ігор Ясельський відповів:

- У попередній справі матеріали були складенні не належним чином і суд змушений був відправити їх на доопрацювання в поліцію, - розповів суддя Ігор Ясельський. - В тій справі було складено протокол за статтями 130, 122, 122/4, а саме керування в стані алкогольного сп’яніння, невиконання вимог про зупинку та залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, але не було зазначено належним чином, що водій відмовився проходити перевірку на стан алкогольного сп’яніння. Судом було прийнято рішення відправити справу на доопрацювання та виправлення вказаних недоліків. Коли 27 вересня 2016 року від поліції надійшли доопрацьовані матеріали, виявилось що строки притягнення до відповідальності вже пройшли. Тож суд визнав Володимира Мігаса винним лише в статтях 122 та 122/4.

Також журналісти запитали пана суддю, чи може він пройти детектор брехні та підтвердити що не отримував ніякої винагороди у цій справі. На що Ігор Ясельський підтвердив, що готовий пройти поліграф.

На прес-конференції також був присутній голова суду Михайло Кв’ятковський, який зазначив, що суд є відкритим для громади і зобов’язаний пояснювати свою позицію щодо найбільш резонансних справ.

Нагадаємо, що 8 грудня на вул. Дубнівській директор підприємства «ОЛДЕМ» Володимир Мігас, будучи у важкому стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив 16-річного юнака. Окрім того він протаранив та пошкодив ще дві автівки.