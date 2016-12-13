На Святого Миколая діти загиблих учасників АТО отримають велосипеди та побувають на ялинці у Президента

Для цього акціонерне товариство «СКФ Україна» виділило 120 тис. гривень на придбання подарунків. 19 грудня, у день Святого Миколая, 18 дітей загиблих учасників АТО отримають велосипеди провідних марок Pride, Ranger, та 55 дітей (дітей загиблих учасників АТО та дітей з сімей інвалідів АТО) побувають на Президентській ялинці, відвідають Київський зоопарк.

Вже вдесяте пройде благодійна акція «Фабрика св. Миколая» - «Миколай про тебе не забуде 2016» у партнерстві з ГО «Автомайдан Волині». Цього року у Палаці учнівської молоді 250 дітей отримають подарунки, які надійшли від небайдужих лучан та сформовані волонтерами - помічниками Святого Миколая.

Луцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відкриває майстерню «Різдвяна феєрія». Впродовж грудня-січня діти атошників запрошуватимуться на майстер-класи, арт-зони та хвилинки творчості. Хлопці та дівчата виготовлятимуть новорічно-різдвяну атрибутику, займатимуться миловарінням та художнім розписом.