До Нового року у Луцьку заплановано багато яскравих дійств

На Театральному майдані традиційно буде встановлено новорічне містечко, однак, матиме дещо оновлений вигляд. Буде проведено святкове оформлення площ та великих майданів у мікрорайонах міста та Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Планується до 19 грудня оновити святкову ілюмінацію на Театральному майдані та проспекті Волі.

Загалом закладами культури міста підготовлено більше 70 новорічно-різдвяних заходів.

У бібліотечних закладах та закладах клубного типу реалізацію таких заходів уже розпочато. Відбуваються майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів, народознавчі та інформаційні години, книжкові виставки тощо. В обласній універсальній науковій бібліотеці триває реалізація проекту «Фабрика Святого Миколая».

16 грудня в арт-галереї «Луцьк» відкривається виставка-презентація «Янголи співають-Різдво зустрічають», де власні роботи презентуватимуть майстри народного мистецтва, кожен охочий при допомозі майстра зможе тут виготовити різдвяний оберіг. В рамках проекту «Різдвяна майстерня» передбачено проведення благодійних майстер-класів для дітей, які належать до соціально-незахищених категорій.

Традиційно театралізоване дійство засвічення головної ялинки міста відбудеться 19 грудня о 16 год.

9 січня відбудеться фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!», де вертепні вистави представлятимуть колективи закладів культури, загальноосвітніх закладів, а також громадські та релігійні організації.

14-15 січня заплановано проведення етно-фестивалю «Різдво у Луцьку». Родзинкою цьогорічного фестивалю будуть колоритні гурти колядників з Карпат, Польщі та Білорусі. В рамках фестивалю відбудеться святково-обрядове дійство «Три празники в гості», мистецький проект «Коляда з Тетяною Ціхоцькою», концерт камерного оркестру «ConMoto» музичної школи №2.

19 січня у Палаці культури відбудеться фестиваль «Різдвяні піснеспіви», а у мікрорайоні Теремно – традиційне свято «На Йордан вода цілюща».